- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat de polițiști pentru violența in familie, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute ar fi lovit-o pe iubita sa, Oana Mizil. Potrivit unor surse din Poliție, polițiștii Stațiunii Snagov au fost sesizați prin apel 112, de catre un spital din…

- Turiștii care ajung in Malta vor f nevoiți sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19. Asta dupa ce autoritațile malteze au decis sa inchida granitele pentru persoanele nevaccinate din cauza numarului crescut de infectari din ultima perioada. Ministrul Sanatatii, Chris Fearne, a anunțat ca testul…

- Autoritațile au transmis un mesaj RO Alert pentru a anunța prezența unui urs pe Transfagarașan. La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD care va interveni in cazul unor incidente, potrivit Antena 3. Autoritațile au trimis un mesaj de avertizare RO-Alert pe teritoriul localitații Carțișoara, in…

- Dupa un an de restricții, de marți, 1 Iunie, ar trebui sa incepem sa ne intoarcem la viata normala. Cu multe conditii, insa, si cu mai multe drepturi pentru vaccinati. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat la Antena 3 cum se vor aplica noile masuri in vigoare de marți. “Cei care vor sa participe…

- Primaria Soveja din județul Vrancea ofera un premiu de 150 de lei pentru fiecare fotografie sau filmare care surprinde oameni in timp ce arunca deșeuri pe domeniul public, transmite Antena 3. Autoritațile locale sunt nemulțumite de faptul ca au investit intr-un sistem de colectare a deșeurilor, dar…

- Televiziunea de știri Antena 3 a difuzat, luni, 10 mai, incepand cu ora 18.00, primul jurnal News Hour with CNN, in parteneriat cu cea mai puternica rețea mondiala de știri. Este pentru prima data cand un post din Romania produce un program de știri cu CNN, tot in premiera fiind lansata și o platforma…