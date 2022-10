Stiri pe aceeasi tema

- „Capitalizarea companiilor romanesti listate la BVB a ajuns la aproape 137 miliarde lei, echivalentul a 28 miliarde euro, la finalul primelor opt luni ale acestui an. Acest nivel este usor sub cel inregistrat la finalul anului trecut si apare intr-un context dominat de volatilitatea din pietele de capital,…

- Vanzarile secrete de diamante rusesti, in valoare de cateva sute de milioane de dolari in fiecare luna, creeaza diviziuni intr-un comert mondial care se intinde de la atelierele de taiere din Bombay pana la magazinele de lux de pe Fifth Avenue, New York, scrie Bloomberg.

- Bursa de la New York a incheiat luni in creștere și și-a menținut impulsul tehnic, alimentat de speranțele privind o incetinire a inflației din SUA, inainte de publicarea marți a unui indicator cheie, scrie AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a „sunat” marți, de la distanța, clopoțelul de deschidere la bursa de la New York. Zelenski a aparut pe un ecran video in spatele platformei de unde, in mod tradițional, se trage clopotul de deschidere. Traderii s-au exprimat zgomotos, in timp ce pe un banner…

- Scriitorul Salman Rushdie, care a suferit ani de zile amenințari cu moartea dupa ce a scris „Versetele satanice”, a fost atacat, vineri, pe o scena din statul New York, transmite BBC. Fostul caștigator al premiului Booker Prize, in varsta de 75 de ani, urma sa vorbeasca la un eveniment al Chautauqua…

- Bursa de la New York a incheiat vineri cea mai buna luna a anului pe o nota pozitiva, susținuta de rezultate care au depașit așteptarile pesimiste și de convingerea ca Fed nu va fi prea severa in limitarea economiei și a inflației, potrivit AFP.

- Avocatii miliardarului Elon Musk, in documentele depuse vineri la tribunalul din Delaware Chancery, au declarat ca ”cererea nejustificata” a Twitter de a grabi judecarea cazului fuziunii in doua luni ar trebui respinsa. Compania cu sediul in San Francisco incearca sa rezolve lunile de incertitudine…

