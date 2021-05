Stiri pe aceeasi tema

- ”Stiti foarte bine ca noi am sustinut proiectul de buget initiat de primarul Nicusor Dan care, din punctul meu de vedere, era mai mult decat forma la care s-a convent acum, dar totul e bine cand se termina cu bine, pana la urma ne-am inteles”, a declarat Ludovic Orban. Liderul PNL a adaugat ca ar…

- București: „Consens politic” pe tema bugetului municipal Foto: Wikipedia.org Liderii politici din Consiliul General al Municipiului București au reușit sa ajunga la un consens în privința bugetului capitalei - a anunțat primarul general Nicușor Dan. Acesta a precizat pe Facebook…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca a fost lansat in dezbatere publica proiectul bugetului Capitalei pentru anul 2021. Printre obiectivele prioritare se numara modernizarea rețelei de termoficare sau lucrarile de infrastructura de la Prelungirea Ghencea. ”Am lansat in dezbatere publica…

- Bugetul Primariei Capitalei pe 2021 se ridica la aproximativ 5 miliarde de lei, a declarat Nicușor Dan, edilul Bucureștiului. „Un buget prin care este stopata risipa și care deschide calea catre construcție”, a declarat Dan intr-o conferința de presa. Bugetul nu are prevazute achiziții de noi autovehicule,…

- Nicușor Dan a numit-o pe Diana Punga – șefa sa de cabinet de la Primaria Generala – in funcția de administrator public al Municipiului București. Anterior, in timpul mandatului Gabrielei Firea, funcția a fost ocupata de Sorin Chirița. Diana Punga are 35 de ani și – din informațiile SpotMedia.ro – a…

- Primaria Capitalei, condusa de Nicușor Dan, a publicat propunerea pentru ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București pentru data de 26.02.2021, pe care apar mai multe proiecte care prevad suspendarea pentru o perioada de 24 de luni a planului urbanistic zonal precum și a certificatelor…