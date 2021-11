Stiri pe aceeasi tema

- Grupul chinez ByteDance Ltd., proprietarul popularei aplicatii video TikTok, a ordonat angajatilor sai sa isi incheie ziua de lucru la ora 7:00 p.m., devenind una dintre primele companii de tehnologie din China care introduce in mod oficial un program de lucru mai scurt, transmite Bloomberg.…

- Cei mai mulți angajați in telemunca sunt la companiile cu salarii mari. Topul industriilor care au incheiat cele mai multe contracte de telemunca este condus de domeniul IT. Aceasta informație apare intr-un studiu prezentat de Accace Romania, o importanta companie de consultanța de afaceri. Din datele…

- Zoo Brașov va așteapta duminica, 3 octombrie, intre orele 11:00 și 18:00, la activitațile organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor și a Zilei Internaționale a Ingrijtorilor Zoo. Deși data oficiala a acestor zile este cea de 4 octombrie, Zoo Brașov a decis ca 3 octombrie este o zi mai potrivita…

- Tinerii romani și munca: Cați elevi si studenti romani sunt angajați, fața de media europeana? Tinerii romani și munca: Cați elevi si studenti romani sunt angajați, fața de media europeana? Potrivit unui studiu prezentat marti de presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin…

- Primaria informeaza ca, incepand cu data de 27.09.2021, activitatea in centrele de vaccinare, de la nivelul orașului, se va desfașura dupa urmatorul program: Colegiul Național Al. I. Cuza, program de luni pana duminica, intre orele 8.00-20.00 (cu vaccin Pfizer); Centrul Medical Mediurg, program luni-duminica,…

- Pisicile au devenit stresate si anxioase de cand stapanii lor lucreaza de acasa, scrie cotidianul „ The Times ”.Telemunca, atat de obișnuita in ultimul an de cand a izbucnit pandemia de COVID-19, pare ca a dat total peste cap rutina felinelor, care sunt independente și solitare de felul lor. Nu la fel…

- Evenimentul “Izvor Fest” editia I – beta, este un eveniment desfasurat pe 3 zile respectiv 18, 19, 20 August, este dedicat familiilor, tuturor locuitorilor cartierului Izvor si celor care vor sa cunoasca zona Izvor Tarlungeni, este un eveniment al prieteniei si al socializarii. Locatia este aleasa in…