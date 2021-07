Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Postei Romane, liberalul Horia Grigorescu, a afirmat, marti seara, ca a gasit o companie ”profund rosie” la preluarea mandatului, iar dupa un an si sase luni vorbim despre ”o companie care gandeste, vibreaza si respira liberal”. In replica, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii,…

- Horia Grigorescu, fostul șef al Poștei Romane, a explicat, marți seara, intr-un discurs la alegerile pentru șefia filialei Sector 4, cum a transformat instituția dintr-una ”roșie” intr-una liberala, potrivit G4Media. O reacție a veni și din partea lui Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, Inovarii…

- Horia Grigorescu a vorbit, marti seara, la alegerile din cadrul filialei Sector 4 a PNL despre mandatul sau la Posta Romana. ”Vreau sa va spun ca, in momentul in care am patruns in acea companie, era profund rosie. Daca erau 20% liberali era bine. Vreau sa va spun acum cu mandrie, dupa un an si sase…

- Marian Murgulet a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii la o zi de la numirea in functie, potrivit deciziei semnata de catre Florin Cițu . Surse din PNL afirma ca numirea sa nu a avut acordul BEx si nici nu a fost supus unei verificari prealabile, transmite News.ro.…

- Marian Murgulet a fost numit secretar de stat la ministerul Digitalizarii marti, 22 iunie, iar miercuri, 23 iunie, premierul Florin Citu l-a eliberat din functie, dupa ce ar fi facut aceasta numire fara a avea acordul PNL, informeaza Hotnews . Potrivit sursei citate, premierul Florin Citu nu a respectat…

- Componenta de digitalizare din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se afla inca in discutii, a declarat marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ciprian Teleman, mentionand ca aceasta este alcatuita pe patru piloni mari, respectiv cloud guvernamental, securitate cibernetica,…

- Strainii care vor alege sa munceasca la distanța din Romania vor putea primi o serie de facilitați, astfel incat țara noastra sa atraga cat mai multe persoane care sa se stabileasca aici, potrivit unei inițiative legislative. Grecia are facilitați similare, in vreme ce Insulele Bermude au demarat anul…

- Romanii vor avea posibilitatea sa opteze fie pentru carti de identitate simple, fie electronice Nicoleta Dumitrescu Cu toate ca, la nivel național, inclusiv in Prahova, se inregistreaza mari intarzieri la eliberarea carților de identitate din cauza dificultaților in ceea ce privește procedura de inserare…