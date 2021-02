Posta Romana este un brand national a carui imagine nu a fost cea mai buna in ultimii 20 de ani probabil din lipsa unor reforme, a declarat, joi, Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, intr-o conferinta de presa. "Reformele acestea au inceput in Posta Romana cu o echipa de management foarte competenta si care in cativa ani va face ca acest brand sa straluceasca, axandu-se pe cea mai importanta resursa pe care o are orice companie, si anume oamenii, punand oamenii in valoare pentru ca ei vor pune brandul si institutia in valoare. Eu am mare incredere si Posta Romana va…