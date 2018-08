Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, ANCOM, a organizat luni doua concursuri pentru ocuparea funcției de consilier al președintelui Sorin Grindeanu, pentru doua direcții.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Telekom Romania Mobile Communications cu suma de 500.000 de lei pentru faptul ca nu a respectat obligatia de a acoperi cu servicii de voce zone locuite cel putin 98% din populatia Romaniei, prin intermediul…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a dezvaluit, intr-un raspuns oficial ca are incehiate un numar de 15 protocoale cu alte institușii, trei dintre acestea fiind incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI).

- Tribunalul București a respins, ca nefondat, apelul Vodafone Romania intr-un dosar impotriva unei amenzi de 720.000 de lei primita de la Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) in iulie 2016, pentru neindeplinirea obligației de a acoperi cu rețeaua mobila…

- Din aceasta luna, compania RCS&RDS va aplica o suprataxa pentru romanii aflati in strainatate care folosesc serviciile sale de telefonie mobila. Aceasta dupa ce Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a aprobat, la finele lunii trecute, pentru al doilea an, cererea…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Este a doua sesizare a sefului statului privind acest act normativ. Prima sesizare a fost transmisa in luna ianuarie,…

