Telekom Romania Mobile, partener de telecomunicatii la Neversea

- Therme Bucuresti anunta redeschidera plajei Sands of Therme, chiar de Ziua Copilului si vine cu surprize exclusive pentru cei mici: doar pe 1 iunie, copiii vor avea acces si in zona The Palm si pe plaja Sands of Therme iar upgrade-ul de la Galaxy la The Palm va fi gratuit pentru toti cei cu varste mai…

- Plaja ZOOM Beach din Constanța va deveni, in weekendul 25-26 mai 2024, epicentrul pasionaților de alergare din intreaga lume, gazduind a noua ediție a Maratonului Nisipului CELCO Marea Neagra. Acest eveniment unic, singurul maraton din Europa de Sud-Est desfașurat integral pe nisip, promite doua zile…

- Un sofer a circulat cu autoturismul pe plaja din Eforie Nord, judetul Constanta. Aventura acestuia pe nisip n a durat mult pentru ca acesta a ramas impotmolit pe plaja din statiune. Nu a putut fi scos decat cu ajutorul unui exacavator din nisipul moale. Reamintim ca circulatia sau stationarea pe plaja…

- Republica Moldova este o tinta constanta a atacurilor rusesti asupra infrastructurii, nu doar a televiziunii publice, ci si a serviciului postal si a institutiilor guvernamentale, acestea fiind vizate in mod regulat de hackeri, pe care expertii ii asociaza Rusiei, a declarat ministrul de externe moldovean…

- Neversea, cel mai mare festival de pe o plaja din Europa, se apropie, iar fanii acestuia se pot bucura de una dintre cele mai tari editii anul acesta, intre 4 7 iulie, pe plaja Neversea Beach din Constanta. Organizatorii festivalului cauta peste 1.000 de voluntari care sa li se alature in cea de a sasea…

- Pe 1 mai incepe oficial sezonul estival. „Adevarul” a obținut de la Apele Romane situația completa a sectoarelor de plaja inchiriate in Mamaia și Constanța, ce firme le-au inchiriat, ce suprafețe și care este durata contractelor.

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata dimineața pe plaja din Corbu, județul Constanța. Focul s-a manifestat la o terasa, langa campingul de rulote, pe o suprafața de aproximativ 1.000 de metri patrați.