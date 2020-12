Sarbatorile de iarna au avut dintotdeauna un farmec aparte, reprezentand un motiv de bucurie, de reflectare și de revedere a celor dragi. Situația generata de pandemie a determinat schimbari in starea de spirit a romanilor, 56% dintre aceștia așteptandu-se ca sarbatorile sa fie mai triste in acest an, deoarece vor fi departe de cei dragi […] The post Telekom Romania lanseaza proiectul Suna Moșu`, prin care readuce copiilor bucuria intalnirii cu Moș Craciun first appeared on Suceava News Online .