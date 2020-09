Stiri pe aceeasi tema

- Avem 1.315 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 19 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 12 persoane au fost externate din spital. De asemenea, s-au inregistrat și trei decese. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate…

- Soos Zoltan este candidatul independent la alegerile locale din 2020, susținut de UDMR, dar și de Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) și Partidul Civic Maghiar (PCM). Nascut și crescut la Targu-Mureș, Soos Zoltan spune ca una din prioritațile sale este sa faca din acest oraș unul in…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Telecomunicațiilor a organizat ieri o dezbatere pe marginea proiectului de lege care stabilește viitorul cadru de dezvoltare a rețelelor 5G in Romania. Proiectul a generat numeroase controverse de la inceput, lucru vizibil și in cadrul dezbaterii de ieri.…

- Telekom Romania a inregistrat o creștere cu 77% a numarului de instalari ale aplicației de management al contului MyAccount Telekom in al doilea trimestru al acestui an, fața de T1 2020. Clienții Telekom au descarcat aplicația mobila, atat pe dispozitive mobile cu sistem de operate Android, cat și pe…

- Ziarul Unirea Informație de presa: ADR Centru gestioneaza fonduri de peste un miliard euro pentru dezvoltarea a 6 județe prin programul REGIO 2014 – 2020 www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii…

- Primaria anunța ca marți, 14 iulie, se va deschide cea de-a 3-a piața volanta din municipiul Cluj-Napoca. Aceasta se va desfașura in fiecare marți, in cartierul Grigorescu, pe strada Sigismund Toduța.Clujenii sunt așteptați in cele 3 piețe din municipiu dupa urmatorul program:- platoul Salii Sporturilor…

- De sambata, oradenii pot parca in parcarea subterana din centru. De ani buni, aradenii aud aceeași placa: vor fi facute parcari subterane pe centru. Dar pana la execuție, ne „mananca” studiile.