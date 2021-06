Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile de mediu din mai multe țari dni Europa Centrala și de Est, printre care și România, au trimis reprezentanților Consiliului Uniunii Europene o declarație comuna prin care se opun reintroducerii proiectelor pe baza de gazelor fosile ca Proiecte de interes comun. Scrisoarea vine dupa…

- CHIȘINAU, 23 mai - Sputnik. Eurovision 2021 a fost caștigat de reprezentantul Italiei. Pe locul doi s-a clasat Franța, iar pe trei Elveția. Reprezentanții Islandei au primit locul patru, iar Ucraina este pe cinci. Republica Moldova, reprezentata in acest an de Natalia Gordienko s-a clasat pe locul…

- Din martie 2020, țarile din Europa au luat o serie de masuri restrictive pentru a preveni raspandirea COVID-19. Acest lucru a afectat in mod semnificativ sectorul calatoriilor, inclusiv calatoriile cu trenul. In ciuda unei ușoare redresari in al treilea trimestru al anului 2020, numarul pasagerilor…

- Romanii se pregatesc de vacanța de vara, dupa o perioada in care planurile pentru concediu au fost puse in așteptare. Pandemia i-a ținut acasa, iar acum, odata cu vaccinarea, se pregatesc sa ”rupa ușa” granițelor spre destinații ca Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania sau Italia. Este de așteptat ca toate…

- Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica…

- Fortele Navale Romane preiau presedintia Forumului Comandantilor Marinelor Militare Europene, iar urmatoarea reuniune a acestui organism va avea loc anul viitor la Bucuresti. Seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait, a participat, miercuri si joi, la Forumul sefilor…

- Grupul hotelier grec Zeus International a cumparat hotelurile Veneția, Centra și Opera din Capitala, de la Alpha Real Estate Services, urmand sa le transforme in hoteluri de tip boutique, data fiind poziționarea lor in centrul orașului. Compania elena le asigura deja managementul celor trei hoteluri…