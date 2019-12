Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 dec – Sputnik. BNM a anunțat prețul monedelor/ bancnotelor jubiliare si comemorative și altor articole numismatice oferite spre vanzare, precizand insa ca acest preț este valabil doar pana in data de 31 decembrie 2019. Instituția menționeaza totodata ca aceste monede și articole…

- Utilizatorii corporate care iși porteaza numarul de telefon in rețeaua Digi Mobil și contracteza unul sau mai multe abonamente “Digi Mobil Business Nelimitat” beneficiaza de 50% reducere a valorii abonamentului timp de 6 luni. Prețul integral al serviciului de telefonie și date mobile variaza in funcție…

- Ultimele 24 de ore sunt caracterizate printr-o serie devastatoare de cutremure iar intr-unul din cazuri s-a lasat cu aproximativ 15 decese și 600 de raniți. In Romania, Institutului National de Fizica a Pamantului a lansat un avertisment clar. Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade s-a produs in Romania,…

- Celebra papușa Barbie, care a reușit sa creeze o adevarata industrie de marketing, de la jucarii, accesorii, imbracaminte roz pana la filme de animații și pentru adolescenți are și o casa pe masura in Malibu, California. Acum, aceasta este inchiriata pe Airbnb. Compania de inchirieri online pentru imobile…

- Spitalul Municipal Sacele are nevoie de ascensor de targa pentru indeplinirea in conditii legale si optime a actului medical in cadrul unitații medicale, creșterea gradului de confort al pacienților, a mijloacelor de deplasare al acestora la etajele superioare pentru persoane cu afectiuni care necesita…

- Oferta scazuta si cererea din ce in ce mai mare de paladiu au ridicat preturile metalului la peste 1.700 de dolari pe uncie in aceasta saptamana, iar analistii preconizeaza ca preturile vor urca pana la 2.000 de dolari in urmatoarele 12 luni, transmite Reuters preluat de mediafax.Folosit in…

- ​​Compania petroliera Aramco, deținuta de stat, este cel mai mare producator de petrol din lume dar și una dintre cele mai profitabile companii. În condițiile atacului recent asupra acestei companii, problema care se ridica se refera la siguranța acestei industrii dar și la viitorul ei, potrivit…

- Regia Autonoma Transport in Comun Constanța va invita sa va procurați abonamentele cu reducere de 50% pentru elevii din unitatile de invatamant obligatoriu, profesional si liceal acreditat / autorizat, personalul didactic și nedidactic incadrat in unitațile de invațamant din municipiul Constanța,…