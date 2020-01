Telekom propune Discovery Networks o solutie pentru reintroducerea canalelor TV in grila de programe

Stiri pe aceeasi tema

- Telekom Romania a anuntat ca i-a transmis o solutie companiei Discovery Networks de a reintroduce canalele TV ale retelei in grila de programe, dupa ce negocierile pentru un nou contract au esuat.

- Telekom Romania invita la discuții Discovery Networks, pentru reintroducerea canalelor rețelei in grila Reprezentantii Discovery Networks sunt invitati la discutii de catre Telekom Romania pentru a ajunge la o intelegere privind reintroducerea in grila de programe a canalelor TV apartinand respectivei…

- Ministerul Educației a publicat, spre consultare publica, proiectul de ordin privind structura viitorului an școlar. Aceasta prevede startul cursurilor cu o saptamana mai tarziu decat in 2019, prelungirea semestrului I și in luna ianuarie, respectiv fragmentarea vacanței de primavara in doua parți care…

- Digi TV, serviciul de televiziune prin cablu sau satelit al Grupului Digi | RCS & RDS, anunta mai multe noutati pentru 2020 printre care emisiunile canalelor JimJam si MTV Europe dar si filmele de pe AMC, potrivit news.ro.Cinefilii vor putea vedea si mai multe filme produse de cele mai…

- In Romania cu siguranta nu se vor putea plati pensii peste 20 de ani in cazul in care pensiile administrate de stat prin Pilonul 1 vor ramane dominante in sistem, a apreciat vineri ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii trebuie reformat, e clar, si trebuie sa luam in calcul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca alegerile anticipate sunt o solutie buna. „Alegerile anticipate sunt o solutie buna si ar fi de dorit sa se ajunga la alegerile anticipate. Insa acum este...

- Dupa ce a devenit clar ca in Moldova se aduce pește cu paraziți, importatorii au fost sfatuiți cum sa obțina produse calitative. Autoritatea responsabila de siguranța alimentelor i-a avertizat pe furnizorii moldoveni ca ei raspund de calitate in fața Legii.