- Majoritatea conexiunilor de internet fix (67%) din Romania permit viteze de cel putin 100 Mbps, in contextul in care numarul de conexiuni prin fibra optica aproape s-a dublat (+94%), ajungand la 1,1 milioane, a anuntat vineri Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Sorin Grindeanu arata ca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) nu trebuie si nu mai doreste sa fie banca, ci vrea ca o mare parte din banii care vin in institutie sa se intoarca in industrie "in beneficiul utilizatorului roman"."Vreau sa spun cateva…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Vodafone cu 130.000 lei si Orange cu 50.000 lei pentru nerespectarea Regulamentului european "Roam like at home" in Roman...

- Mai multi operatori de telefonie mobila au fost amendati cu circa 180.000 de lei, dupa ce utilizatorii au sesizat ca ei nu au aplicat corect regulamentul european Roam like at home, privind serviciile de roaming, anunta Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, intr-o postare pe website-ul institutiei, ca va investiga incidentul care a afectat pe data de 5 martie...

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…

