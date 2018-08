Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie – iulie 2018, ANCOM a derulat o ampla campanie de masurare a acoperirii nationale cu servicii de voce, in cadrul careia s-au efectuat masuratori in 12.786 de localitati locuite de peste 19,8 milioane de locuitori din totalul de 20,1 milioane. “Campania de masuratori a ANCOM s-a…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Telekom Romania Mobile Communications cu suma de 500.000 de lei pentru faptul ca nu a respectat obligatia de a acoperi cu servicii de voce zone locuite cel putin 98% din populatia Romaniei, prin intermediul retelei…

- ANCOM a dezbatut si adoptat astazi impreuna cu industria, in cadrul unei sedinte a Consiliului Consultativ, planul de masuri si calendarul national privind alocarea benzii de frecvente 470-790 MHz, precum si optiunile de reglementare asociate, sub forma unei foi de parcurs nationale privind alocarea…

- "În contextul în care utilizatorii reclama faptul ca Autoritatea le-ar refuza cererile de portare, vreau sa precizez ca ANCOM se ocupa exclusiv de gestionarea sistemului informatic prin care se deruleaza procesele de portare. Doar operatorii de telefonie implicați în proces…