- In timp ce la Londra, in Piata Parlamentului, multimea a cantat God save the Queen, la Bruxelles, in fata Parlamentului european s-a auzit cantecul de ramas bun Auld Lang Syne, relateaza BBC.

- Brexitul asteptat indelung de unii politicieni britanici devine oficial astazi, dupa 47 de ani de prezenta in cadrul blocului comunitar. In timp ce britanicii pro-Brexit se pregatesc sa sarbatoreasca in Piata Parlamentului, liderii UE deplang momentul. Steagul Marii Britanii a fost coborat de pe cladirea…

- Brexitul ar putea marca inceputul sfarsitului pentru Uniunea Europeana, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Bruxelles, politicianul britanic Nigel Farage, in ultima sa interventie in calitate de eurodeputat, relateaza Press Association, potrivit Agerpres.In dezbaterea…

- ​Parlamentul European a votat, miercuri seara, Acordul Brexit. 621 de eurodeputați au votat pentru, iar 49 împotriva. Dupa 47 de ani în Uniunea Europeana și trei ani de criza politica, Marea Britanie va parasi blocul comunitar, vineri, la miezul nopții. ​Presedinta Comisiei Europene,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, in cadrul plenului Parlamentului European reunit la Bruxelles, ca garantiile solide de concurenta corecta din partea Regatului Unit sunt o preconditie pentru un nou acord comercial cu Uniunea Europeana dupa Brexit. …

- Ce se intampla cu cetatenii UE care nu au cerut statut de rezident in Regat, dupa Brexit. In noiembrie, Londra amenintase cu expulzarea Regatul Unit nu-i va expulza automat pe cetatenii europeni care nu au cerut obtinerea statutului de rezident in aceasta tara dupa Brexit, a declarat vineri coordonatorul…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Mares Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…