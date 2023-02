Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a intalnit joi noaptea, 9 februarie, la Rzeszow, in sudul Poloniei, cu omologul sau polonez Andrzej Duda, pe drumul de intoarcere de la summitul UE de la Bruxelles, transmite Dpa. Liderul de la Kiev l-a informat pe președintele Duda despre rezultatele intalnirilor…

- "As dori sa reamintesc oficialilor de la Londra: intr-un astfel de scenariu, rezultatul sangeros al urmatoarei runde de escaladare va fi asupra constiintei dumneavoastra, impreuna cu consecintele militare si politice pentru continentul european si intreaga lume", a precizat ambasada, citata de agentiile…

- Diplomatia rusa a dat asigurari sambata ca trimiterea in Ucraina de tancuri grele britanice Challengers 2, anuntata de Londra , nu va face decat „sa intensifice” luptele si are sanse mici de a inversa situatia pe front, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun…

- „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun caz incetarea ostilitatilor militare, ci doar le va intensifica, provocand noi victime”, a indicat ambasada Rusiei la Londra intr-un comunicat, adaugand ca este „putin probabil” ca aceste tancuri sa ajute armata ucraineana sa „intoarca situatia pe campul…

- UPDATE 1 Premierul britanic Rishi Sunak a anunțat un pachet de aparare aeriana de 60 de milioane de dolari pentru Ucraina in timpul primei sale vizite la Kiev, sambata, potrivit Downing Street. In timpul intalnirii sale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Sunak „a confirmat ca Marea Britanie…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra țarii sale. „Este necesar un nou pachet de sanctiuni europene”, a spus presedintele Zelenski intr-un mesaj video adresat studentilor irlandezi.”Agresiunea…