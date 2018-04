Telegrame A.N. (joi, 19 aprilie)

Agitație mare printre procurorii care privesc cu groaza dezbaterile din Comisie, in care „fapte grave de corupție ar putea fi dezincriminate” STOP Opoziția prezice chiar ca Romania ar putea sa devina un „paradis penal” in acest fel. O trecere cam dura de la actuala stare de „paradis al procurorilor”...STOP Pentru a combate zvonurile, Iordache da de veste ca toate modificarile vor fi supuse dezbaterii și ca, in acest scop, Comisia ia o pauza pana la 2 mai STOP „Greaua moștenire” a prevederilor legale neconforme cu Constituția creaza o adevarata harababura prin faptul ca orice modificare este…