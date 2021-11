Telegram, obligat de instanţă să blocheze canalele care piratează filme şi seriale Procesul a fost intentat de Visapress, o organizatie care reprezinta mai multe publicatii de presa si companii din industria de film. Visapress s-a plans ca 17 canale publice de Telegram, care au, impreuna, peste 10 milioane de membri, gazduiesc sau fac trimitere catre filme, seriale, ziare sau reviste piratate. In plangere se arata ca Telegram faciliteaza acest comportament prin faptul ca permite stocarea unor fisiere de mari dimensiuni, cum sunt filmele si serialele. Pentru ca la aceste canale participa utilizatori din intreaga lume, acuzarea a sustinut ca nu poate fi vorba de utilizare personala.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

