Telegram lansează primul abonament Asa cum anunta in urma cu cateva saptamani, Telegram a lansat un abonament care ofera functii suplimentare, promitand ca acesta nu va avea un impact negativ asupra functionalitatii oferite celorlalti utilizatori. Pentru 5 dolari pe luna, abonatii vor putea trimite fisiere de pana la 4GB, in loc de 2GB, cat au voie restul utilizatorilor si cat era limita generala pana acum. Acelasi abonament va oferi si download-uri mai rapide pentru platitori, insa Telegram nu a oferit detalii in acest sens, astfel ca nu se stie exact ce viteze vor avea abonatii si care este diferenta fata de viteza normala. Abonamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Greenpeace lanseaza joi raportul "O resursa nefolosita - Potentialul fotovoltaic al cladirilor publice din Romania". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un numar de 14 locatari care locuiau in blocul in care a izbucnit un incendiu violent, sunt cazați in centrul CATTIA și la DAS Brașov . 14 persoane care locuiau in blocul depe strada 13 Decembrie nr. 131, in care vineri seara a izbucnit un incendiu violent, au cerut Primariei Brașov , sprijin pentru…

- WhatsApp se afla intr-o perpetua actualizare, pentru a face fața cererilor din partea utilizatorilor, dar și pentru a nu cadea in urma concurenței. Nu de alta, dar valul de migrații catre Signal și Telegram a continuat in ultimele luni, scrie playtech.ro.

- Gruparea Killnet a publicat pe canalul de Telegram propriu informația ca s-ar afla in spatele mai multor atacuri și, totodata, a postat o lista de site-uri web din Romania (instituții, media, partide politice, business, cultura etc.) care, spun ei, vor fi in aceste zile noi ținte ale atacurilor de tipul…

- Guvernul anunța o serie de atacuri cibernetice asupra unor site-uri de instituții publice, inclusiv asupra www.gov.ro. ,,Astazi dimineața, accesarea site-urilor gov.ro, mapn.ro si politiadefrontiera.ro, cfrcalatori.ro si a site-ului unei instituții financiare a fost afectata de o serie de atacuri cibernetice…

- In prezent, 84% dintre angajatori ofera beneficii salariatilor, in timp ce 16% nu le au incluse in pachetele pentru angajati, arata datele celui mai recent sondaj eJobs. In plus, 69% dintre antreprenorii, managerii si oamenii de HR intervievati spun ca ofera beneficii speciale cu ocazia Sarbatorilor…

- Noi incendii au izbucnit in zona centralei nucleare de la Cernobil, ocupata de forțele ruse, potrivit autoritaților ucrainene. „In zona de excludere au inceput incendii semnificative, care pot avea consecințe foarte grave”, a scris duminica seara vicepremierul ucrainean Irina Vereșciuk pe contul sau…

- Economie Valul Renovarii se lanseaza pe 1 aprilie / Cel mai mare apel de proiecte pentru eficientizare energetica și reabilitare seismica a cladirilor martie 25, 2022 09:49 In data de 1 aprilie, Ministerul Dezvoltarii va lansa cel mai mare apel de proiecte, cu cea mai mare finanțare de pana acum,…