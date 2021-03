Dupa ce, in decembrie, Telegram lansa, in sfarsit, apelurile de voce, care deveneau atunci disponibile pentru discutiile individuale si grupuri, acum, serviciul de comunicare detinut de Pavel Durov lanseaza apelurile de voce pentru canalele de discutii. Canalele de discutii sunt o caracteristica definitorie a Telegram, care nu are corespondent in WhatsApp, Signal sau alte aplicatii similare. La grupurile de discutii pot participa un mare numar de utilizatori, organizati in jurul unui anumit subiect ori pasiuni. In cazul canalelor, la apelurile de voce pot participa un numar nelimitat de utilizatori.…