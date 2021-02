Telegram a ajuns in prima luna din 2021 cea mai populara aplicatie mobila din lume, depasind Facebook si WhatsAPP Controversele legate de WhatsApp si Facebook, au propulsat Telegram pe primul loc al aplicatiilor, dupa numarul de instalari.



De pe locul 9 in decembrie, controversa de amploare privind procesarea datelor personale ale utilizatorilor WhatsApp a propulsat Telegram pe primul loc in topul global al aplicatiilor, realizat de Sensor Tower pentru luna ianuarie.



Telegram a fost instalata de 63 de milioane de ori in luna ianuarie, ceea ce reprezinta o crestere de 3,8 ori fata de prima luna a anului trecut, devansand liderul de pana acum al clasamentului, TikTok (si, automat, WhatsApp).



Sursa articol si foto: business24.ro

