UPDATE – Telegondola din Piatra Neamț va ramane oprita, pana cand i se va face o revizie suplimentara. Autoritațile locale au decis aceasta masura dupa ce 16 persoane au ramas suspendate deasupra orașului in urma unei defecțiuni la sistemul de transport pe cablu. Timp de aproape 4 ore, pompierii militari și salvamontiștii au cautat soluții pentru a cobori persoanele aflate in telecabine; printre acestea s-a numarat și un bebeluș de 3 luni. Intervenția forțelor a fost exemplara, insa multe din cele 16 persoane ramase captive se aflau in zone greu accesibile, daca luam in calcul și zona forestira…