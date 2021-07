Telegondola de la Mamaia s-a oprit brusc, in timpul funcționarii, joi seara. In toate gondolele erau turiști. Se pare ca a fost vorba de o pana de curent care a blocat telegondola cateva minute bune, pana la pornirea generatorului. Reprezentanții societații au luat decizia de a acționa manual sistemul mecanizat al telegondolei, astfel incat la […] The post Telegondola de la Mamaia S-A OPRIT. In toate gondolele erau turiști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .