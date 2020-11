Telegondola care sa lege Salina Turda, Cheile Turzii si Cheile Turenilor. Proiect comun al Primariei Turda cu CJ Cluj

Consiliul Judeteam Cluj si Primaria Turda vor sa construiasca o telegondola care sa lege Salina Turda, Cheile Turzii si Cheile Turenilor, marti fiind semnat acordul de asociere in vederea derularii acestui proiect de investiti.



Presedintele Consiliului Judetean Cluj Alin Tise a semnat marti, impreuna cu primarul municipiului Turda, Cristian Matei, un acord de asociere in vederea derularii, in comun, a proiectului de investitii vizand construirea, la Turda, a unei linii de transport urban si periurban, pe cablu.



Conform CJ Cluj, noua retea de tip telegondola va uni cele mai…