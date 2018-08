Samsung Electronics a anunțat vineri disponibilitatea in magazine a celui mai nou smartphone premium, Galaxy Note 9 care costa la liber intre 4.500 și 5.800 lei, in funcție de versiune. Note 9 devine, alaturi de iPhone X, cel mai scump model premium din piața. Noul smartphone are baterie de 4.000 mAh care ține o zi intreaga, doua versiuni de stocare interna (128GB și 512 GB), și 200 grame greutate. Samsung spune ca noul Galaxy Note 9 are cea mai mare baterie folosita vreodata intr-un ”flagship” și permite utilizarea telefonului o zi intreaga pentru a vorbi, a scrie, a juca jocuri și a viziona…