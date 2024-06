Telefonul care înregistrează tot ce vorbești, fără să-ți dai seama. Cum dezactivezi microfonul Telefonul care inregistreaza tot ce vorbești, fara sa-ți dai seama exista . Poate nu știai, dar Google te asculta in permanența. Sistemul creat colecteaza datele și de asemenea, poate asculta conversațiile ocazionale ale utilizatorilor. Astfel, daca ai telefon cu sistem de operare Android, afla ca poți fi ascultat prin intermediul microfonului tau. Mai apoi, inregistrarile […] The post Telefonul care inregistreaza tot ce vorbești, fara sa-ți dai seama. Cum dezactivezi microfonul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția americana de securitate naționala (NSA) sfatuiește oamenii sa-și inchida telefonul cel puțin o data pe saptamana. Repornirea cel puțin o data pe saptamana poate opri un flux de date care rezulta din vulnerabilitațile sistemului de operare și care poate fi exploatat de hackeri. Mai știi cat timp…

- Un sistem american de aparare aeriana Patriot a fost mutat recent in apropierea unui mare oras din Romania. Antena 3 CNN a filmat in exclusivitate acest sistem, dar a ales sa nu dezvaluie locația sa, din considerente de securitate. Sistemul antiracheta Patriot a fost amplasat aici pentru a inlocui un…

- Ai observat, probabil, de mai multe ori, ca retelele de socializare iti recomanda diverse bunuri si servicii despre care tocmai ai discutat cu apropiatii tai la telefon. Google poate asculta utilizatorii telefoanelor mobile prin intermediul microfonului inserat in interiorul lor. Inregistrarile pot…

- ELCEN anunța o avarie majora in rețeaua de termoficare operata de Termoenergetica. CET București Vest a fost indisponibilizata, iar CET Grozavești nu mai furnizeaza apa de adaos. Centrala nu poate fi repornita. ”Avarie majora in reteaua de termoficare operata de Termoenergetica. CET Bucuresti Vest indisponibilizata.…

- European Union regulators opened investigations into Apple, Google and Meta on Monday, the first cases under a sweeping new law designed to stop Big Tech companies from cornering digital markets, according to AP News. The European Commission said it was investigating the companies for “non-compliance”…

- Un barbat din California a descris ce a simțit in timpul zborului Alaska Airlines atunci cand se afla la doar cațiva centimetri de o gaura in avion care a aparut atunci cand o ușa nefolosita a zburat in mijlocul cursei. Cuong Tran a declarat pentru BBC ca centura de siguranța l-a salvat in timp ce […]…

- Anul 2023 și inceputul anului 2024 au reprezentat pentru intreg sectorul bancar din Romania o perioada plina de oportunitați, in care bancile au reușit sa iși consolideze poziția financiara și cota de piața, potrivit unei analize publicate vineri de brokerul de investiții Tradeville. ”Inflația și dobanzile…

- Partidul cancelarului austriac Karl Nehammer, OVP, care participa la Congresul PPE de la București, nu va fi de acord cu manifestul PPE, deoarece conține și „linii roșii”, cum ar fi energia nucleara sau extinderea Schengen, relateaza publicația austriaca Kurier. „Avem poziții clare și o atitudine clara…