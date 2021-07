Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Bistrița au identificat autorul insușirii fara drept a unui bun gasit sau ajuns din eroare la faptuitor. In fapt, la data de 13 iulie a.c., in timp ce un barbat de 39 de ani din municipiul Bistrița se deplasa cu un autoturism…

- Nr. 294 din 26 iulie 2021 BULETIN DE PRESA Telefon insusit de un barbat, restituit de politisti proprietarului de drept Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Bistrita au identificat autorul insusirii fara drept a unui bun gasit sau ajuns din eroare la faptuitor.In…

- In noaptea de 21 spre 22 iulie, un barbat din Vinga a patruns, prin escaladarea geamului, intr-o locuința de pe strada Vasile Loichița din Timișoara. Din interior a sustras mai multe bunuri, bijuterii și bani, cauzand un prejudiciu estimat la suma 7.000 de euro. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale…

- La data de 14 iulie a.c., in timp ce politistii Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Bistrita efectuau serviciul de patrulare au surprins in flagrant delict un barbat de 35 de ani din municipiul Bistrita, in timp ce se afla in apropierea unei femei de 25 de ani din municipiu, incalcand…

- Mandate puse in executare de politistii constanteni. Persoanele in cauza au fost escortate si incarcerate in Penitenciarul Poarta Alba, respectiv in Centrul de Retinere si Arest Preventiv Constanta.La data de 13 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat in…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta Sectia 4, cerceteaza o femeie, in varsta de 55 de ani, din Constanta, banuita de savarsirea infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale si tentativa la inselaciune.Din cercetari a reiesit ca, in data de 12 iulie a.c., banuita s ar fi deplasat…

- Doua case de pe Valea Jelnei au fost sparte de un barbatoț. Acesta a fost insa surprins de camerele de supraveghere. Poliția a intrat pe fir! In mediul online au aparut ieri cateva imagini. Un barbat este surprins uitandu-se pe geam intr-o casa, iar apoi, plecand de langa ea. Imaginile sunt capturi…

- In cursul acestei zile, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au pus in executare un mandat de percheziție, la locuința unui tanar de 29 de ani, din municipiul Turda, banuit de savarșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, fapta…