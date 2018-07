Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a adoptat definitiv luni, printr-un ultim vot in Adunarea Nationala, interzicerea telefoanelor mobile in scoli si colegii, eventual in anumite licee, in baza unui proiect de lege al LREM, care traduce o promsiune de campanie a lui Emmanuel Macron, relateaza AFP. Sustinut de grupurile…

- Parlamentul francez a adoptat definitiv luni o lege care interzice telefoanele mobile in scoli si licee, promisiune pe care presedintele Emmanuel Macron a facut-o in timpul campaniei electorale si este criticata de opozitie ca fiind "cosmetica", relateaza AFP. Deputatii majoritatii prezidentiale si…

