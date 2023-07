Stiri pe aceeasi tema

- Smartphone-urile ar trebui interzise in școli pentru a elimina o sursa importanta de intreruperi in timpul cursurilor, pentru a imbunatați procesul de invațare și pentru a-i proteja pe copii de harțuire in mediul online, potrivit unui raport ONU citat de The Guardian.

- Un raport al organizației atrage atenția asupra folosirii escesive a telefoanelor in unitațile de invațamant. O țara din șase a interzis deja aceste dispozitive in școli. Smartphone-urile ar trebui interzise in școli pentru a combate intreruperea predarii, pentru imbunatațirea procesului de invațare…

- Pilotii de vanatoare ucraineni sunt instruiti sa piloteze avioane F-16, a dezvaluit joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, la o reuniune a ministrilor apararii din Alianta Nord-Atlantica, relateaza The Guardian. Aliatii din NATO nu au ajuns inca la un acord privind livrarea…

- Ministrii Apararii din Rusia si Belarus au semnat, joi, un document referitor la desfasurarea de arme nucleare tactice rusesti in Belarus, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS, citata de The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a precizat ca „desfasurarea de arme nucleare pe teritoriul…

- Peste 100 de scoli din Belgrad au primit miercuri dimineata amenintari cu bombe, informeaza Tanjug. Ministerul Educatiei din Serbia a precizat ca este vorba de e-mailuri trimise catre 78 de scoli primare si 37 de unitati de invatamant secundar. Conform ministerului, echipaje de politie actionau pe teren,…

- Reprezentantii federatiilor sindicale din educatie au anuntat, marti, ca vor declansa greva generala din 22 mai. Ea va fi precedata de o greva de avertisment, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00. Liderii sindicali au facut apel la parinți sa-și țina copiii acasa. „Fac un apel catre parinți sa ințeleaga…

- Gerhard Schroeder, fostul cancelar al Germaniei, a iscat noi controverse dupa ce fotografii cu el la recepția de 9 mai de la ambasada Rusiei au fost scurse in presa germana, relateaza The Guardian. Fostul șef de guvern a sarbatorit nu doar alaturi de reprezentanții regimului criminal de la Kremlin,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, s-a intalnit, joi, cu procurorul sef al DIICOT, Alina Albu, stabilind sa existe o informare reciproca atunci cand este vorba de infractiuni comise in perimetrul scolar, cum ar fi cazuri de consum de droguri. „Doar prin colaborare, scoala poate fi un spatiu in care elevii…