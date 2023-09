Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul unei pizzerii din SUA a fost acuzat de frauda, dupa ce a folosit banii acordați de stat pe timpul pandemiei de Covid-19 pentru a cumpara o ferma de alpaca și pentru a-și finanța o emisiune pe care o avea la radio, potrivit BBC.

- Coreea de Nord a ridicat interdicția instituita in timpul pandemiei prin care cetațenii sai aflați in strainatate nu se puteau intoarce dupa mai mulți ani de restricții stricte din timpul pandemiei de COVID-19

- Fara telefoane mobile in timpul orelor de curs, in anul școlar 2023-2024. Elevii le vor folosi doar in zone strict autorizate din incinta școlii, iar profesorii vor putea confisca smartphone-urile celor care nu se conformeaza. Legile educației vin cu reguli noi. Pana acum, folosirea telefoanelor mobile…

- In anul 2022, la nivel mondial, au fost imunizați cu patru milioane mai mulți copii decat in anul precedent, dupa regresul major inregistrat din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit datelor publicate marți de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și UNICEF.

- A incercat sa fraudeze statul american cu suma de 5 milioane de dolari. Este vorba despre un roman, in varsta de 33 de ani, care a pledat vinovat marți, la data de 11 iulie 2023, in fața judecatorului federal al Tribunalului din San Diego (California). Mai exact, acesta a recunoscut ca a pus la cale…

- Telefoanele mobile, tabletele si ceasurile inteligente vor fi interzise in mare parte in salile de cursuri din Olanda, incepind cu 1 ianuarie 2024. Guvernul incearca astfel sa limiteze sursele care distrag atentia elevilor in timpul lectiilor. Dispozitivele mobile vor fi acceptate in salile de cursuri…

- La resedinta premierului britanic din Downing Street 10 era o "oaza de normalitate" unde regulile COVID erau ignorate, iar personalul era avertizat sa fie atent la camere in exterior, potrivit unui functionar britanic citat joi de PA Media si dpa.

- O ancheta care investigheaza modul in care guvernul britanic a gestionat pandemia de coronavirus va incepe marti, ancheta fiind intepenita in controverse chiar inainte ca primul martor sa fie chemat, informeaza News.ro.Presedintele anchetei, judecatorul senior pensionat Heather Hallett, a cerut ca…