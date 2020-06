Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 27 iunie, in Romania nu mai pot fi scose la vanzare telefoanele mobile care nu pot receptiona mesaje RO-ALERT, informeaza Avocatnet.Magazinele sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare telefoanele mobile care nu pot recepționa mesajele sistemului național de avertizare in situații…

- Incepand cu data de 27 iunie, in Romania nu mai pot fi puse in vanzare telefoanele mobile care nu pot receptiona mesaje RO-ALERT. Astfel, magazinele sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare telefoanele mobile care nu pot recepționa mesajele sistemului național de avertizare in situații de…

- Din 27 iunie va fi interzisa comercializarea in tara noastra a telefoanelor mobile ce nu pot receptiona mesaje RO-ALERT. Potrivit AvocatNet.ro , pana la sfarșitul zilei de vineri, 26 iunie 2020, magazinele din Romania sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare telefoanele mobile care nu pot…

- Incepand cu data de 27 iunie, in Romania, nu mai pot fi puse in vanzare telefoanele mobile care nu pot Post-ul Telefoanele mobile ce nu pot primi mesajele RO-ALERT vor fi retrase de la vanzare pana maine apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incepand cu data de 27 iunie, in Romania nu mai pot fi puse in vanzare telefoanele mobile care nu pot receptiona mesaje RO-ALERT. Astfel, magazinele sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare telefoanele mobile care nu pot recepționa mesajele sistemului național de avertizare in situații de…

- Din 27 iunie va interzisa comercializarea in tara noastra a telefoanelor mobile ce nu pot receptiona mesaje RO-ALERT. Potrivit AvocatNet.ro, pana la sfarșitul zilei de vineri, 26 iunie 2020, magazinele din Romania sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare telefoanele mobile care nu pot recepționa…

- Comercializarea in Romania a telefoanelor mobile care nu pot recepționa mesaje RO-ALERT va fi interzisa incepand de maine, 27 iunie. „Pana la sfarșitul zilei de vineri, magazinele sunt obligate sa vanda sau sa retraga de la vanzare telefoanele mobile care nu pot recepționa mesajele sistemului național…

- bull; La nivel national, au fost emise 32 de atentionari si avertizari hidrometeorologice imediateIn ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit in 53 de localitati din 23 de judete din Romania pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si vantul puternic. In cursul zilei de ieri…