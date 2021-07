Telefoane mobile si bunuri, sustrase dintr-un spatiu de cazare din statiunea Eforie Retinut pentru talharie calificata. La data de 19 iulie a.c., in jurul orei 13.30, politistii din cadrul Politiei statiunii Eforie au fost sesizati de catre o femeie, despre faptul ca a fost victima unei infractiuni contra persoanei.Astfel, un barbat ar fi patruns intr un spatiu de cazare, din statiunea Eforie, de unde ar fi sustras doua telefoane mobile si mai multe bunuri, iar in momentul in care a fost surprins de persoana vatamata, pentru a si asigura scaparea, banuitul a exercitat acte de v ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

