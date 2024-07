Telefoane mobile, în loc de staţii emisie-recepţie. Cum sunt trimişi soldaţii ruşi pe front Soldatii rusi se bazeaza foarte mult pe telefoanele mobile personale pentru a desfașura operațiuni militare in Ucraina, folosindu-le pentru sarcini precum coordonarea loviturilor și navigarea pe campul de lupta. Foști ofițeri militari americani afirma ca aceasta tendința subliniaza lipsa unor opțiuni de comunicare militara sigura sau a unei discipline și ii face pe soldații ruși […] The post Telefoane mobile, in loc de statii emisie-receptie. Cum sunt trimisi soldatii rusi pe front first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși par sa se bazeze foarte mult pe telefoanele mobile personale pentru a desfașura operațiuni militare in Ucraina, folosindu-le pentru sarcini precum coordonarea loviturilor și navigarea pe campul de lupta, scrie businessinsider.com.

- Soldații ruși care se duc pe front in Ucraina cu smartphone-uri risca inchisoare pentru abatere disciplinara grava, daca o propunere venita de la Camera inferioara a parlamentului rus, Duma va fi...

- Rusia anunta joi ca aproximativ 10.000 de cetateni straini naturalizati rusi au fost trimisi pe front in Ucraina si recunoaste ca altii au preferat sa plece de pe teritoriul rus de frica de a fi mobilizati, relateaza AFP, potrivit News.ro.????????????????| The head of the investigative commission,…

- Partida Romania - Ucraina 3-0 de la Campionatul European de fotbal din Germania a fost urmarita și de soldații ucraineni care lupta de doi ani și jumatate impotriva trupelor ruse, relateaza Onefootball.Inaintea meciului cu Romania, toți jucatorii ucraineni au stat cu drapelul țarii lor pe umeri la intonarea…

- Unul cere ajutor inghetat, alți doi au pierit in fuga lor: in munții din nordul Romaniei, tot mai mulți tineri ucraineni iși risca viața pentru a scapa de noile reguli de mobilizare in armata ucraineana.

- Un tribunal ucrainean a dispus miercuri eliberarea primilor detinuti care s-au oferit voluntari sa lupte in cadrul armatei, in virtutea unei noi legi privind mobilizarea unor militari suplimentari in lupta impotriva invaziei ruse, relateaza AFP, conform News.ro.

- La fel ca Rusia in primul an de razboi, Ucraina apeleaza la deținuți pentru a suplini deficitul de soldați de pe front. Seful grupului parlamentar al partidului ucrainean Slujitorul Poporului, David Arahamia, a declarat ca numarul total de detinuti care pot fi potențial mobilizați pentru a fi inclusi…

- Militarii Moscovei au fost condamnați pentru 116 crime anul trecut, noteaza publicația independenta rusa Mediazona, ceea ce reprezinta o creștere de aproape 900% fața de 2022, cand au existat 13 condamnari in randul militarilor pentru fapte similare, conform Ministerului britanic al Apararii, relateaza…