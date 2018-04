Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat joi ca va impune masuri antidumping provizorii ce vor viza importurile de cauciuc sintetic importat din Statele Unite, Uniunea Europeana si Singapore, in contextul tensiunilor in domeniul comercial intre China si SUA, informeaza agentia de stiri Xinhua. O analiza preliminara…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord in viitor. Lavrov a declarat, in urma discutiei cu Ri Yong Ho, ca nu exista inca o intalnire programata intre…

- Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, a efectuat o vizita in Beijing la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, a anuntat, miercuri, presa nord-coreeana, citata de site-ul agentiei Yonhap.

- China a confirmat ca liderul nord-coreean Kim Jong-un a avut o inalnire cu președintele Chinei, Xi Jinping, in Beijing, fiind dispus sa denuclearizeze peninsula coreeana, scrie The Guardian. Agenția de presa...

- Premierul Japoniei a apreciat disponibilitatea Coreei de Nord de a se angaja in dialog si a subliniat pozitia guvernului sau in raport cu Phenianul, care vizeaza incheierea programelor nucleare si cu rachete balistice intr-un mod complet si ireversibil. Presa nord-coreeana a anuntat miercuri ca liderul…

- Xi Jinping a fost reales sambata fara probleme la presedintia Chinei pentru al doilea mandat de cinci ani, dupa un vot in unanimitate in favoarea omului forte de la Beijing, singurul candidat la functia suprema in stat, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La mai putin de o saptamana dupa ce…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…