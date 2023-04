Telecabina din Bușteni se scumpește din nou. Suma enormă pe care o plătește o familie cu un copil până la Babele şi înapoi Transportul pe cablu a devenit un lux pentru turistii care vor sa ajunga cu telecabina pana la Babele. Tarifele au crescut atat de mult incat o familie cu un copil va cheltui o suta de euro pentru un traseu complet urcare-coborare. Prețuri exorbitante la transportul pe cablu Potrivit site-ului teleferic.ro, un bilet urcare-coborare de la […] The post Telecabina din Bușteni se scumpește din nou. Suma enorma pe care o platește o familie cu un copil pana la Babele si inapoi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

