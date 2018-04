Stiri pe aceeasi tema

- Telecabina care faciliteaza accesul pe Cetatea Deva va fi oprita miercuri, 25 aprilie 2018, la ora 8:00, in vederea efectuarii reviziei tehnice, inaintea reautorizarii ISCIR. Echipamentul va fi repus in funcțiune joi, 26 aprilie 2018, dupa ora 13:00. Primaria Municipiului Deva reamintește…

- “Cel mai indragit show aviatic de pe litoral”, AEROMANIA, nu poate lipsi nici anul acesta din calendarul mitingurilor de profil. A 12-a editie a airshowului de la malul marii este programata pentru sambata, 14 iulie 2018. Acestei zile i se adauga altele doua (vineri si duminica), ambele cu o interesanta…

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor, si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Vest. In contextul alegerilor interne pentru cele 16 functii de vicepresedinti regionali, opt pentru femei si opt pentru barbati, ministrul Apararii Nationale…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla in analiza fortelor navale, iar achizitia in acest caz ar putea incepe dupa 2020."Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale…

- Vizitatorii nu mai pot intra oricand in Spitalul Județean din Timișoara. De frica gripei, conducerea instituției sanitare a decis sa restricționeze accesul in spital, așa ca au voie sa mearga in saloane doar unii aparținatori. Incepand de joi, oamenii de paza din Spitalul Județean Timișoara iau la intrebari…

- Toate punctele Enel din Municipiul Bucuresti, judetele Ilfov si Giurgiu vor fi inchise ziua de 24 ianuarie, declarata zi libera legala. Reluarea activitatii se va face joi, 25 ianuarie 2018, dupa programul obișnuit: - De luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 9 la ora 17 in municipiul…