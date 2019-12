Tel Drum, aflata in insolventa, a primit un contract de aproape 1 milion de euro de la o comuna teleormaneana cu 1.600 de locuitori

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca ajutorul de stat pentru motorina nu a fost platit decat pentru primul trimestru al acestui an. Potrivit acestuia, restantele la plata subventiilor la motorina se ridica la aproape 400 de milioane…

- Ministerul Finantelor Publice a programat, in data de 6 noiembrie, redeschiderea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in valoare de 200 milioane de euro. Obligatiunile au o maturitate reziduala de 4,1 ani, o rata a cuponului de 1%, si o dobanda cumulata de 45,21…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de petrol si gaze din Sud-Estul Europei, a anuntat, miercuri, ca a inregistrat un profit net de 785 milioane de lei (165 milioane de euro) in trimestrul al treilea, in scadere cu 43% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar un avans al veniturilor de 10%.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat plecarea secretarului Energiei, Rick Perry, afirmand pur si simplu ca "a venit timpul", dupa care a precizat ca i-a gasit deja un inlocuitor. "Rick a facut o treaba fantastica la Energie, dar a venit timpul, trei ani e mult", a declarat Donald Trump…

- Liderii democrati care se ocupa de ancheta Congresului american in cadrul procedurii de destituire a lui Donald Trump au transmis un ordin oficial prin care someaza Casa Alba sa le trimita, pana in 18 octombrie, o serie de documente legate de convorbirea cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.…

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta plenului de miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 165/2018, care prevede cresterea valorii tichetelor de masa de la 15 la 20 de lei. Initiatorii, un grup de deputati PSD, sustin ca valoarea actuala a unui tichet de masa, de 15,18…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti a urcat in editia 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, clasandu-se pe locul 801-1000 in lume, categorie in care se afla si Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. In acelasi clasament sunt prezente pe locul…