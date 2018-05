Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentul efectuat marti seara de avioane militare israeliene in Siria a avut rolul de a bloca un eventual atac iranian asupra zonei israeliene a Inaltimilor Golan, afirma surse citate de presa israeliana si libaneza. Raidul aerian atribuit Israelului seamana cu o greva preventiva menita…

- Theresa May, prim-ministrul Marii Britanii a transmis primul mesaj dupa atacul impotriva Siriei, coordonat alaturi de SUA și Franța, din noaptea de vineri spre sambata. „Nu putem sa permitem ca folosirea armelor chimice sa devina un lucru normal in Siria”, precizeaza premierul britanic.

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare din Siria, inclusiv iraniene, in cadrul unei ofensive descrise ca fiind „un atac la scara larga“ si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.

- Un avion de lupta israelian a fost doborat sambata de fortele siriene, in nordul Statului evreu. De asemenea, armata israeliana a lovit tinte iraniene care au lansat din Siria o drona in spatiul aerian israelian, titreaza News.ro. Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control…

