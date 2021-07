Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Tel Aviv au solicitat proprietarilor de caini sa le furnizeze mostre din ADN-ul animalelor lor de companie, in incercarea de a elimina problema excrementelor de caini de pe strazile orasului, a declarat marti un purtator de cuvant, potrivit DPA.

- Romania menține deocamdata schema clasica de vaccinare impotriva noului coronavirus. Datele despre siguranța combinarii serurilor sunt inca insuficiente, a explicat Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei naționale de vaccinare. Autoritațile raman in alerta și din cauza tulpinii Delta. Și fac apel…

- Secția de Control și Protecția Animalelor din municipiul Chișinau a anunțat ca in curand in capitala va funcționa baza de date electronica ce va duce evidența animalelor de companie. La momentul actual, programul se afla in penultima etapa de implementare, fiind necesara realizarea componentei juridice.

- Raluca Zenga și-a reluat calatoriile in țari exotice, dupa mai bine de un an de pandemie. Bloggerița a lasat Dubaiul pentru o aventura fara egal in Uganda și Etiopia, destinații pentru care trebuie sa ai nervii tari.

- CHIȘINAU, 14 iun - Sputnik. Autoritațile anunța ca alte 33 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in țara noastra. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaUimitor: Cate cazuri noi de infectare cu COVID au fost anunțate astazi Conform…

- Primarul orașului Lisabona, Fernando Medina, se confrunta cu solicita in creștere de demisie dupa ce administrația sa a oferit informații personale despre trei disidenți ruși autoritaților ruse, relateaza Politico, citat și de Digi24 . Europarlamentari portughezi au cerut o dezbatere de urgența in plenul…

- ALBA : Proprietarii unui ciobanesc german ofera o recompensa de 500 de euro pentru gasirea animalului de companie disparut ALBA : Proprietarul unui ciobanesc german ofera o recompensa de 500 de euro pentru gasirea animalului de companie disparut Un caine din rasa ciobanesc german s-a pierdut luni seara…

- Direcția de Sanatate Publica a avut nevoie de o zi întreaga pentru a centraliza toate datele COVID-19. Autoritațile predau zilnic situația epidemiologica în jurul orei 13:00, dar astazi reprezentații DSP Cluj au uitat sa-și faca treaba și au predat situația doar la ora 18:00.…