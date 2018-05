Stiri pe aceeasi tema

- "Israelul seamana terorismul de stat. Israelul este un stat terorist", le-a spus Erdogan studentilor turci la Londra, intr-un discurs televizat."Ceea ce a facut Israelul este un genocid. Condamn aceasta drama umanitara", a adaugat presedintele turc, care a decretat trei zile de doliu national…

- Romania, Cehia și Ungaria au blocat planurile de adoptare a unei declarații comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit postului israelian Channel Ten, care citeaza surse diplomatice, informeaza site-ului cotidianului Times of Israel, citat…

- Fostul presedinte Traian Basescu comenteaza in termeni duri scandalul referitor la mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si declaratiile liderului PSD Liviu Dragnea pe acest subiect, afirmand ca “un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta…

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…

- Israelul a facut publice marti detalii despre presupuse forte aeriene ale Iranului in Siria, printre care s-ar afla si avioane civile care sunt suspectate ca ar transfera arme, semn ca acestea ar putea fi atacate daca tensiunile cu Teheranul cresc, scrie Reuters. Presa din Israel a difuzat imagini…

- Germania nu va participa la o eventuala actiune militara in Siria, dar sustine sa se transmita mesajul potrivit caruia o folosire a armamentului chimic este inacceptabila, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel, potrivit agenției Associated Press, citata de News.ro.

- Caderile masive de zapada, de noaptea trecuta și din aceasta dimineața, au afectat mai multe zboruri de pe Aeroportul Internațional Timișoara, care au intarzieri. Potrivit reprezentanților instituției, este vorba de cursele aeriene care ar fi trebuit sa decoleze de la Timișoara spre Bergamo, Tel Aviv,…

- Un avion militar pentru acrobații aeriene s-a prabușit, marți, in apropierea unei baze militare din Marea Britanie. Aeronava de tip Hawk al echipei acrobatice militare ”Sagețile Roșii” s-a prabușit in apropierea bazei aeriene Valley, din Țara Galilor. La bordul avionului se aflau doi oameni, iar in…