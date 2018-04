Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Iasi reclama faptul ca fiica sa de 6 ani a primit o somatie de la Casa Judeteana pentru Asigurari de Sanatate, pentru neplata unor cheltuieli de spitalizare de 35 de lei. Seful CJAS Iasi sustine ca nu s-a facut nicio eroare, intrucat orice document se trimite pe numele asiguratului.…

- Autoritatile franceze au informat ca au evacuat una dintre cele mai mari atractii turistice din Franta, castelul Mont Saint-Michel, duminica, dupa ce un individ ar fi amenintat politistii, relateaza site-ul ag...

- Trei turisti din Iasi, intre care un adolescent de 17 ani si doi adulti de aproximativ de 60 de ani, sunt dati disparuti in Masivul Fagaras, in zona Urlea. Acestia ar fi plecat pe munte in urma cu 10 zile. Autoritatile comunei Breaza au declarat ca se stia de aceasta situatie de saptamina trecuta, cind…

- Politistii de frontiera din Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un microbuz cautat de autoritatile italiene pentru confiscare. "In data de 27 martie a.c., in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita/…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati rutier au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit international, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Germania.…

- Polițiștii ieșeni cauta un tanar, in varsta de 18 ani, care nu a mai revenit acasa. Acesta a plecat la liceu și nu s-a mai intors. Bunicul sau i-a gasi rucsacul și telefonul in curtea casei. Un tanar din comuna Bivolari, județul Iasi, este cautat de doua zile de polițiști dupa ce nu a mai revenit la…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo Bucuresti, prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro,…