Teiul lui Eminescu atrage turistii ca un magnet: Arborele-monument supravietuieste gratie unui fenomen biologic rar

- In fiecare an, mai ales in sezoanele de vara-toamna, Teiul lui Eminescu din Parcul Expozitiei este vizitat de mii de turisti, dar si de localnici. Teiul este unul argintiu (Tilia tomentosa Moench) cu o varsta estimata la 540 de ani. Astfel, conform tabelelor Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi,…

- Salvamontistii si pompierii au intervenit sambata dupa amiaza pentru a salva o persoana care a cazut in raul Jiu in timp ce facea rafting, insa eforturile lor au fost in zadar. Potrivit reprezentanților ISU Gorj, o persoana a cazut in raul Jiu, in timp ce facea rafting in zona Lainici, barbatul fiind…

- Celebrul pianist francez Richard Clayderman revine in Romania pentru o serie de trei concerte aniversare, in cadrul carora va celebra 40 de ani de activitate, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Artistul va ajunge vineri la Bucuresti dupa care va pleca spre Pitesti unde sambata va sustine primul…

- Elevii Spulber Alexandra, Fadil Sarah si Cibotariu George, de la Colegiul National « MihaiEminescu », clasa a XIIa, coordonati de profesori de limba fraceza, au participat, in ziua de 22 martie, la concursul organizat de Facultatea de Stiinte Politice din Bucuresti in parteneriat cu Agentia Univesitara…

- Și Jean-Claude van Damme mai ia bataie, nu-i așa? Și, daca se intampla și pe plaiurile noastre mioritice, atunci dezvaluirile sunt, de-a dreptul, senzaționale. Mai exact, celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In…

- Dupa trei ani de singuratate, Ana Maria Fodoreanu, cea de a doua fosta nevasta a primarului Mihai Chirica, impreuna cu care are doi copii, a ales sa-si uneasca destinele alaturi de un alt barbat. Mult-asteptatul eveniment ar fi fost stabilit in primavara acestui an, pe data de 5 mai. In prezent, fosta…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau s-a intors dintr-un turneu efectuat la Iasi si Bucuresti in perioada 23-29 ianuarie. Acesta a avut loc in cadrul proiectului „Teatrul romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau", organizat in contextul Centenarului Unirii.

- Asociația Ance Europe a organizat pe 28 ianuarie 2018 in București evenimentul cu titlul “Eminescu, eternul Phoenix”. Evenimentul este parte a proiectului „Batranul Phoenix” – simboluri ale imaginarului eminescian in muzica romaneasca”, proiect realizat cu Ministerul Culturii si Identitații Naționale.…