- Astazi, mai multe direcții și societați ale Primariei Timișoara, au dat startul operațiunii „mutarea copacilor valoroși din zona șantierului”. Aceasta acțiune a fost programata pe mai multe zile și a inceput cu mutarea a șase dintre cei mai mari copaci aflați in acea zona. Printre acestea, s-a numarat…

- Imagini cum mai rar vezi in Romania au fost surprinse in Timișoara. Mai mulți copaci care trebuiau fi taiați pentru a face loc unui șantier au fost salvați și mutați in locul unde va fi un nou parc. Cea mai grea operațiune a fost cea de extragere și mutare a unui tei de 12 metri, informeaza Hotnews…

- Un barbat, in varsta de 59 de ani, care muncea pe un șantier a fost salvat astazi dupa ce i s-a facut rau, aflandu-se la o inalțime de 30 de metri de sol. Cazul a avut loc in aceasta dimineața la Orhei.

- Deputatul Ionel Danca a declarat, pentru MEDIAFAX, ca starea lui Ion Stefan este stabila, dupa accident, insa va fi dus la Bucuresti, la Spitalul Floreasca. „A suferit un accident, este ranit, dar stiu ca starea este stabila. Va fi dus la Spitalul Floreasca", din Bucuresti. Surse locale…

- Alin Petecel, care intre timp a fost avansat de la comisar șef la chestor, s-a reintors la comanda Poliției Timiș. Acesta a fost mutat din 1 iulie 2020 de catre conducerea IGPR dupa o serie de scandaluri. Mutarea lui Petecel a fost decisa de conducerea Poliției Romane dupa scandalul darii afara de catre…

- Vulcanul de pe Muntele Sinabung, din provincia indoneziana Sumatra de Nord, a erupt joi, expulzand o coloana de cenusa la o inaltime de 1.500 de metri in atmosfera, informeaza DPA. Eruptia a durat peste trei minute, dar nu au fost raportate persoane ranite, potrivit Centrului national…

- Un tanar in varsta de 19 ani si altul in varsta de 25 de ani au suferit diferite traumatisme si au fost transportati la spital dupa ce masina in care se aflau a cazut in raul Olt de la o inaltime de 20 de metri, de pe un pod din localitatea Cornetu, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Un acrobat de la Circul din București este in stare grava, dupa ce a cazut in cap, de la 7 metri inalțime! Antena 3 transmite ca acrobatul a cazut in tentativa sa de a efectua un exercițiu numit ”roata morții”.