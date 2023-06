Tehnovest, magazinul online de bază pentru cei care au nevoie de consumabile industriale Magazinele online și-au tot diversificat ofertele. Acum ating mai toate domeniile, astfel incat putem vorbi implicit de consumabile industriale disponibile online. Pe aceasta nișa se remarca Tehnovest. De la diverse tipuri de fitinguri la echipamente pentru masurarea presiunii si temperaturii , Tehnovest are in stocul sau – imediat disponibil – tot felul de oferte. Ca tot vorbeam despre acele echipamente specifice pentru a masura presiunea și temperatura, sa aflam mai multe. Pentru proiecte și cerințe diverse, din sfera industriala Pentru cei care inca nu știu, site-ul Tehnovest.ro este la indemana.… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile se discuta despre noua initiativa legislativa de dezincriminare a posesiei de canabis in vederea consumului, alaturi de mai vechile initiative legislative cu privire la inasprirea pedepselor in referire la traficul de droguri si cu privire la consumul de canabis in scop medicinal prin…

- Magazinele obișnuite cu fel de fel de produse sunt in numar din ce in ce mai mare, de la supermarketuri pana la magazine mici de cartier. Astfel, oricine poate gasi orice iși dorește, de la produse de stricta necesitate, pana la imbracaminte sau produse pentru casa. Totuși, un magazin cu produse de…

- ” Atu Tech (a2t.ro), magazin online de produse de securitate si importator roman de echipamente de securitate, a alocat, in 2023, investitii de peste 1 milion de euro in dezvoltarea celei mai noi categorii de produse din portofoliu, sisteme fotovoltaice. Compania tripleaza, astfel, investitiile initiale…

- Daca ești in cautare de consumabile de calitate pentru imprimanta ta, oprește-te aici și nu mai cauta. DeskON este soluția ideala doar la un click distanța. Magazinul nostru online ofera o gama larga de cartușe toner, cartușe de cerneala inkjet, cerneala

- iTakeit Marketplace este un magazin online care iți pune la dispoziție o gama variata de peste 100.000 produse din diferite categorii, de la fashion outlet la electrocasnice, de la sport și fitness la jucarii, IT, bricolaj, telefoane și foto-video. De asemenea, va oferim 5.000 produse speciale: ceasuri…

- De orice produs ai avea nevoie pentru proiectele tale, acestea sunt disponibile acum in mediul online. Tehnovest le ofera tuturor clienților posibilitatea de a achiziționa in numar mare consumabile industriale, produse de hidraulica și pneumatica de o calitate superioara. Gama larga de accesorii și…

- Cand vine vorba de achiziționarea de echipamente electrice, consumatorii au doua opțiuni: magazine online și magazine fizice. Magazinele online de echipamente electrice ofera confortul de a face cumparaturi de acasa, fara a fi nevoie sa va deplasați la un

- Cumparaturile online raman pe un trend ascendent, iar ecommerce-ul romanesc se afla intr-o continua evoluție. Totuși, inflația incepe sa-și spuna cuvantul. Cristi Movila, Eastern Europe General Manager & EMEA SVP la VTEX, ne-a vorbit intr-un interviu despre piața de ecommerce și cum va evolua aceasta…