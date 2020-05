Stiri pe aceeasi tema

- Ideea unei pedepse demonstrative și umilitoare Chinei ”pentru coronavirus” prin exproprierea unui trilion de dolari din rezervele de aur chineze, despre care am mai scris, a ajuns pana in cele mai inalte cabinete ale puterii americane. Acum doua saptamani o astfel de abordare exotica a fost discutata…

- Rusia si China profita de urgenta provocata de pandemie pentru a-si promova interesele in Europa, a avertizat secretarul american al apararii, Mark Esper, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Stampa, descriind ca 'maligne' eforturile Chinei de a promova echipamentele de

- Lidera PAS, Maia Sandu, considera ca Igor Dodon nu vrea sa aiba concurenti pe segmentul sau electoral, iar din acest motiv incearca sa-l elimine pe primarul de Balti, Renato Usatii, din cursa prezidentiala din toamna acestui an.

- Furt ca in filme in regiunea Sverdlovsk din Rusia. Persoane necunoscute au furat bancomatul care era amplasat intr-un magazin alimentar.De menționat ca acesta era unicul bancomat din localitate. Totul s-a intamplat in cateva secunde.

- Virusul ucigaș din China continua sa ia vieți in intreaga lume. In țara noastra, numarul persoanelor decedate din cauza infectarii cu COVID-19 a ajuns la 392. In plina pandemie, echipa FC Rapid le-a oferit un ajutor demn de laudat varstnicilor.

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, trei tineri acuzați de comiterea infracțiunii de furt calificat.”La data de 15 aprilie a.c., in baza investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Politiei municipiul Cluj-Napoca, Secția 7 Poliție, in colaborare cu polițiștii Secției 2…

- Preoții și credincioșii trebuie sa respecte regulile luate de autoritați pentru a preveni și limita raspandirea noului coronavirus. Astfel, se vor muta in aer liber și se va limita numarul persoanelor care pot participa. Exista și varianta ca slujbele sa fie transmise pe internet.