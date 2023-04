Stiri pe aceeasi tema

- „La sfarsitul lunii martie expira valabilitatea acelei limitari si piata revine la piata concurentiala care nu o sa mai aiba de interventie din partea statului. In momentul in care a fost aprobata ordonanta era o perioada de criza din punctul de vedere al preturilor, astazi la toate licitatiile se constata…

- Incepand din acesta vara pe Transfagarașan , cea mai spectaculoasa șosea din Romania, se va putea circula in mai multa siguranța, transmite DRDP Brașov . Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a contractat lucrari ample de securizare a versanților stancoși, dupa ani de zile in care caderile…

- „Vom lua masuri pentru a creste siguranța seismica a cladirilor. Exista doua planuri de reabilitare seismica. Un plan de consolidare prin ministerul Dezvoltarii, cu buget de aproape 700 de milioane, si PNRR, peste 500 milioane de euro.Este important ca cetatenii nu vor trebui sa contribuie, totul se…

- Toni Grebla, prefectul Capitalei, a criticat, marți, autoritațile pentru ca trateaza, in opinia sa, cu indolența problema cladirilor cu risc seismic din București. Prefectul spune ca unele persoane din administratia publica nu pregatesc temeinic proiectele pentru consolidarea antiseismica a cladirilor.…

- A doua generatie de HomePod va intra pe piata in luna februarie cu vechiul design, dar cu o serie de caracteristici noi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Imaginile cu pasarela de pietoni au aparut pe pagina de Facebook "Romania fara gropi" iar reprezentantii CNAIR au precizat ca situatia va fi remediata. Au facut, dar au si luat. Luat din banda. Siguranta rutiera si CNAIR doua drepte paraleleDin ciclul Strategia Nationala de Omorat Romanii., este postarea…

- Standul Razer de la CES 2023 nu a impresionat neaparat prin dimensiuni, cat prin produsele care se aflau acolo. A fost unul dintre locurile in care am petrecut cel mai mult timp, zeci de minute in care am trecut printre noutați și produse cu un istoric considerabil, insa absente de pe piața noastra…

- Piata de SUV-uri s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani, in special datorita popularitatii acestor vehicule in randul cumparatorilor. SUV-urile sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a oferi un echilibru intre performanta, confort si capacitatea de a aborda terenuri dificile. De asemenea, acestea…