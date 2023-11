Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți fotbaliști romani se vor strange la Timișoara, in preajma Craciunului, pentru un eveniment caritabil. Banii stranși vor merge catre 3 cazuri sociale. Proiectul a fost inițiat de Steliano Filip, care in prezent evolueaza Mezokovesd-Zsory, in prima liga a Ungariei. La eveniment vor participa…

- In anul in care orașul poarta onorantul titlul de Capitala Europeana a Culturii, Timișoara se prezinta Vienei și Europei intr-o expoziție de fotografie ce surprinde momente – reper din aceasta perioada importanta pentru Romania. Timișoara este al doilea oraș al țarii care poarta acest titlu, iar oferta…

- Festivalul de gastronomie artizanala „La Pas”, care va avea loc in perioada 13 – 15 octombrie la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” Timișoara, dorește sa evidențieze valoarea de patrimoniu cultural imaterial a bunataților culinare din satele multietnice ale Banatului, din inima Transilvaniei…

- Pregatirile celor de la Horticultura sunt in toi pentru “Timisoara 2023.Celebrarea orașului”. Acest eveniment se va desfașura in weekend, intre 6 si 8 octombrie, in mai multe locații pe malurile Begai. Angajatii Horticultura trag tare pentru ca malurile Begai sa arate bine la primul mare eveniment al…

- Targul Național de Muzica Folk "Vasile Mardare"La Gura Humorului are loc vineri și sambata, 29-30 septembrie, Targul Național de Muzica Folk "Vasile Mardare". Eveniment prezentat de Sorin Poclitaru. Expoziția „Zborul mainii", la Muzeul de IstorieArtista ...

- Acest obiect cosmic, care calatoreste prin spatiu cu viteza de 386.000 de kilometri pe ora, este deja vizibil cu ochiul liber, potrivit profesorului Brad Gibson, directorul Centrului de Astrofizica E.A. Milne din cadrului Universitatii Hull din Regatul Unit.Pasionatii de astronomie vor avea "o oportunitate…

- Consiliul Judetean Timis anunta punerea in vanzare a biletelor la expozitia "Brancusi: surse romanesti si perspective universale" care va avea loc in perioada 30 septembrie 2023 - 28 ianuarie 2024 la Muzeul de Arta din Timisoara.

- Amalia Gaița reprezinta Timișoara in cadrul celei de-a opta ediții a conferinței Mastering the Music Business, cel mai mare eveniment al industriei muzicale din Romania, care va avea loc la București, intre 5 și 7 septembrie 2023 la Hotel Caro. Solista va susține un concert in cadrul acestui eveniment…