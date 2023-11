Stiri pe aceeasi tema

- Deși inteligența artificiala este doar la inceput, activitați precum suportul clienților, marketing și servicii financiare reprezinta peste 70% din cazurile in care AI poate aduce beneficii.

- Exista șapte miliarde de smartphone-uri utilizate in intreaga lume. Teoretic fiecare cetațean al planetei, dar in realitate marea majoritate a populației lumii are un computer in buzunar. Iar cloud computing le da posibilitatea oamenilor sa acceseze software, servicii și conținut oriunde și oricand.…

- Patru din zece angajați susțin ca sunt dispuși sa utilizeze inteligența artificiala conversaționala, precum programe de tip ChatGPT, pentru a-și finaliza activitațile de la locul de munca.

- „Vreau sa fim proactivi in legislația pentru tehnologia avansata! Inteligența artificiala va schimba Romania și lumea in urmatorii ani. Trebuie sa fim pregatiți” considera ministrul Bogdan Ivan. „Trebuie sa fim pregatiți, fiecare dintre noi și Romania intreaga, sa folosim oportunitațile tehnologiilor…

- Generația Tech a anunțat rezultatele celei mai recente ediții a programului, care a pregatit peste 500 de tineri din Suceava și Sibiu pentru cariere in programare, dezvoltare web, management de proiect și marketing digital. Aceasta ediție a programului a reușit sa aduca impreuna invațarea asistata de…

- Mai sunt doar cateva zile pana la noua ediție TEDxSatuMare avand tematica #LogOUT, unde avem 10 invitați de seama din diverse domenii de activitate de mare actualitate in Romania anului 2023. Va facem cunoștința cu cei 10 speakeri excepționali, care vor susține discursuri interesante despre modul in…

- Grupul internațional Onclusive, specializat in monitorizarea presei și in conceperea de reviste de presa, a anunțat ca va renunța la peste 200 de angajați in decurs de cateva luni. Aceștia vor fi inlocuiți de inteligența artificiala. Acesta este primul plan de disponibilizare de o asemenea amploare…