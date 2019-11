Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea temporara, pe o perioada de pana la 6 luni, a doua magazine din reteaua Carrefour, informeaza Agerpres. ANPC a gasit produse expirate, pește stricat, mancare gatita pastrata in condiții necorespunzatoare și alte nereguli. Cele doua magazine…

- Conform autoritații, au fost retrase temporar de la vanzare 209 kg de produse alimentare in valoare de 3.798 de lei, au fost retrase definitiv 1.423 kg de produse alimentare in valoare de 28.875 lei și s-a solicitat remedierea deficiențelor și inceperea procedurilor de autorizare pentru mașinile…

- In Egros Shopping Suceava se va deschide pe 31 Octombrie 2019, un nou magazin cu prețuri foarte mici. MERE este unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine de tip discount din Rusia, operand sub marca Svetofor.Aceștia au peste 800 de magazine deschise in Rusia, Kazakhstan, Belarus și China. In ...

- Bebe Cotimanis a vorbit despre aspecte mai puțin cunoscute publicului din trecutul sau. Povestea sa de viața cuprinde capitole grele și foarte grele, dar este presarata și cu momente frumoase de care actorul iși amintește cu placere. Bebe Cotimanis, in varsta de 64 de ani, susține ca nu se mai teme…

- ​Un startup spaniol care se lauda ca face „carne” din proteina vegetala, la imprimanta 3D, tocmai a primit o finanțare de la un fond de investiții american, scrie, vineri, TechCrunch.com. Citește mai departe, urmarește clipul video și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​DappRadar, un startup lituanian de analiza a aplicatiilor descentralizate dezvoltate cu ajutorul blockchain, a primit o finantare de 2,1 milioane de euro de la fondul de investitii Naspers, care controleaza în România afaceri de comerț online ca eMag, OLX sau Autovit.roCiteste continuarea…

- De ce nu se gasește ciocolata Ferrero Rocher, vara, in magazine. Decizia producatorului italian, unica in industrie Ferrero Romania, filiala locala a grupului italian cu acelasi nume, a anunțat ca readuce pe piața la inceputul toamnei specialitațile Ferrero Rocher, Mon Cheri și Pocket Coffee, dupa ce…

- In perioada 19 – 25.08.2019, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale și verificari tematice și fizice in unitați supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor de pe raza teritoriala a județului Gorj. In timpul controalelor efectuate in…